Зеленского окружили идиоты

06.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский использует глупую риторику в отношении России, заявляя о необходимости усиливать санкции.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Эксперт отмечает, что спичрайтеры президента действуют ему во вред, подготавливая речи, которые только раздражают РФ и отталкивают ее от переговоров.

«Пока есть лексика чрезвычайно глупая. Просто другого слова нет. Я не знаю, что эти спичрайтеры думают себе, но очевидно, что президент поставил перед собой приоритетную задачу привести мир в Украину. Если такая задача стоит, то зачем тебе лишний раз бросать камень в возможного переговорщика. Я бы хотел на самом деле так думать, что это не его какая-то продуманная позиция, а просто так случается, какие-то люди, которые его окружают, ему подсказывают это. Надо просто понять – он в состоянии отличать подставу от реальной помощи?», – сказал Погребинский.

Он также удивился заявлениям Зеленского, рассказавшего о надеждах на ЕС и НАТО в борьбе против РФ. Эксперт напомнил, что Россия и не подумала убраться из Венесуэлы, несмотря на требования Вашингтона.

«Я думаю, что разумным людям понятно, что если есть общий интерес прекратить этот кризис на юго-востоке, то разрешить его можно только прямыми переговорами. И ЕС, на самом деле, уже давали всякие поводы и предложения, но Порошенко их не принимал. Все наталкивалось на то, что нет политической воли в этом направлении. Если будет реальная политическая воля, ну Бог с ним, пусть он говорит глупости. Главное, чтобы были конкретные шаги», – заявил политолог.

Он отмечает, что есть два объяснения такой риторики со стороны Зеленского.

«Либо те люди, которые ему подсказывают, что говорить, считают, что это правильно – мало ли какие могут быть люди. Ну, вот этот Цеголко, который был пресс-секретарем у Порошенко, он же не идиот, и Олег Медведев совсем не идиот, лично знакомые мне люди. Но они писали всю эту чепуху. Сегодня одно объяснение – эти люди реально так считают.

А другое – они считают, что это все неправильно, этого не надо бы делать, но ситуация в данный момент такая, что президент Зеленский висит в воздухе, у него нет опоры ни в Верховной раде, ни в правительстве, ни в силовых структурах. В этой ситуации нужно предусмотреть шаги, которые защитят президента от готовых к атаке людей со стороны партии войны», – резюмировал Погребинский.