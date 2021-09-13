Зеленского отговаривают караулить Путина по туалетам на Генассамблее ООН

Вероятность увидеть российского лидера Владимира Путина на Генассамблее ООН в Нью-Йорке – единственна возможность для президента Украины Владимира Зеленского на личную встречу в принципе.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Валентин Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет веских причин сейчас лететь на Генассамблею ООН, единственное, надо посмотреть, собирается ли посетить лично Генассамблею Владимир Путин. Поскольку на Банковой и в Офисе президента хотели бы организовать встречу Зеленского с Путиным.

Но мы должны понимать, что даже если Путин лично и посетит Нью-Йорк в контексте Генассамблеи ООН, это не будет означать, что он даст добро на встречу с Зеленским. Хотя, если полетит Путин, то вероятность этой встречи вырастает в разы. Хотя бы встретиться кулуарно и переговорить, ну, полчаса», – заявил Гайдай.

«Все эти форумы – или форум в Давосе, или Генассамблея ООН, или саммит G20, куда приглашают и другие страны – полезны тем, что это потенциальная возможность переговорить с сильными мира сего и решить какие-то вопросы, хотя бы кулуарно-предварительно. Пять лет назад, когда стал президентом США Трамп, и с ним хотели многие переговорить из нашей элиты, и ждали его возле туалета, но я не думаю что это правильно. Я серьёзно – Тимошенко ждала под туалетом Трампа», – рассказал украинский эксперт.