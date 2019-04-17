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17.04.2019
 
Выборы, ЖКХ, Политика, Украина, Энергетика
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Зеленского ожидает финансовый коллапс ЖКХ

При президенте Владимире Зеленском гражданам Украины не стоит ожидать снижения тарифов на услуги ЖКХ.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, которому напомнили, что в мае Украину ожидает плановое повышение на 25 процентов цены на газ, предусмотренное договоренностями с МВФ.

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“В то время когда все ожидают президента в лице Владимира Зеленского, я ему не завидую. Хотя, любому, кто бы ни пришел. Потому что с той ситуацией в экономике и энергетической отрасли – там выгребать нужно будет много, и по щелчку пальцев невозможно будет ситуацию поменять”, – сказал Землянгский.

По его словам, это повышение произойдет автоматически, поскольку оно предусмотрено постановлением Кабмина.

“Если президентом станет Зеленский, он попадает в такой клинч – ему нужно будет налаживать отношения с Верховной Радой, Кабмином, решать кадровую политику, поэтому ему будет явно не до того, чтобы заниматься этими вопросами. И по большому счету, он не имеет права давать подобные указания относительно пересмотра цены на газ.

Поэтому повышение произойдет, а дальше уже вопрос: будем ли мы пересматривать принципы ценообразования внутри страны или все пойдет по накатанной, и это будет путь в никуда. Даже если смотреть по росту задолженности, это приведет к финансовому коллапсу отрасли и ЖКХ в целом, потому что оборота нет, деньги не приходят на предприятия и не дают возможность вести операционную деятельность”, – резюмировал эксперт.

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