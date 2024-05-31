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Агентство Reuters сообщает, что Китай не будет присутствовать на «мирной конференции» по Украине в Швейцарии в июне. Утверждается, что Пекин отклонил приглашение, поскольку организаторами не были выполнены условия, включая признание конференции как Россией, так и Украиной, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех предложений.

Официально нейтральное, но по факту проукраинское правительство Швейцарии добивается широкой явки из разных частей мира на саммит 15-16 июня. Однако Москву на мероприятие не пригласили, что обнуляет шансы конфернции на какую-либо результативность.

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МИД Китая не сразу ответил на просьбу Reuters о комментариях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил , что Китай мог бы организовать альтернативную мирную конференцию, в которой могли бы принять участие Россия и Украина.

Интересно, что отклонили приглашение в Швейцарию не только в Кмтае. Зеленский был явно раздосадован информацией о неприезде президента США Джо Байдена и вероятным сильным понижением американского представительства на конференции Это притом, что Зеленский лично обращался к Байдену с просьбой о прибытии. Вашингтон не подтвердил, кого он отправит.

А пока украинская дипломатия лихорадочно собирает кворум в Швейцарии. Зеленский впервые с начала войны с Россией побывал в Албании, где состоялся саммит Украина—Юго-Восточная Европа.. Впрочем, балканские страны в ответ на призывы помочь боеприпасами, ограничились лишь моральной поддержкой Киева.

Как сообщает немецкое агенство DPA, завтра, 1 июня, Зеленский летит в Саудовскую Аравию, где такде намерен заручиться поддержкой перед «саммитом мира» в Швейцарии. При этом немецкие источники говорят, что после ожидаемого провала в Швейцарии ЕС хочет провести вторую мирную конференцию – уже с участием РФ. Видимо, Зеленский будет в числе прочего зондировать почву и в этом направлении.