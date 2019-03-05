05.03.2019, Киев, Галина Шершнева

Комик Владимир Зеленский как кандидат в президенты является политическим проектом, созданным в интересах Юлии Тимошенко.

Об этом на youtube-канале «Капитал» заявил политтехнолог Сергей Слободчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Злые языки говорят, что кандидата Зеленского подготовили на продажу Тимошенко, чтобы она могла его использовать как «консерву». Продать его можно только ей, потому что практика показала: приватовские с Порошенко договориться не могут», – сказал Слободчук.

В победу Зеленского он не верит, поскольку у комика нет ресурса для защиты своего результата.

«По социологии может быть любой результат, но у нас есть суровая практика. У Зеленского нет структур и готовности отстаивать свой результат. Они защитят результат только в тех областях, где сильные позиции у партии «Укроп», – утверждает эксперт.