21.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Происшествия, Украина
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Зеленского подозревают в инсценировке захвата заложников в Луцке


Сегодняшняя история с захватом заложников в Луцке на Западной Украине похожа на инсценировку с целью поддержания падающего рейтинга Владимира Зеленского.

Об этом пишет украинский политолог Сергей Таран, передает корреспондент «ПолитНавигатра».

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«Очень похоже на дешевое представление. С самого начала президент говорит, что «берет под личный контроль» освобождения заложников. На подобное редко решаются мировые лидеры, которые имели дело с настоящими террористами и хорошо понимают все риски, когда имеешь дело с непредсказуемыми и вооруженными психопатами.

Но Зеленский до сих пор мало был похож на Джона МакКлейна из «Крепкого орешка» – во время предыдущих, не фейковых терактов Зеленский болел или засиживаться в Омане, когда сбили самолет в Иране…

Выскажу мнение, что он мог решиться на такое, только если держал весь сценарий в руках…. Ну, а потом президент легко и лично выполняет прихоти «террориста», и заложников сразу (!) отпускают.

Отмечу, что ни один влиятельный мировой лидер уже давно не выполнял требования террористов. И не потому, что он/она является не милосредным, а потому, что такие действия поощряют новые теракты, которые приводят к еще большим жертвам. Это аксиома.


Хотели крутой вестерн? Но получилось похоже на бюджетный водевиль», – пишет Таран.

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