Зеленского подстрекают отдать приказ на войну с Россией

10.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

В случае своего избрания президентом Украины комик Владимир Зеленский должен отказаться от мысли, что войну можно прекратить, перестав стрелять.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил политтехнолог Сергей Гайдай, в ходе нынешней избирательной кампании сотрудничавший с Юлией Тимошенко.

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Он сказал, что главным для Украины остается вопрос войны.

“Я не очень понимаю, как его будет решать Зеленский, хотя у него есть ход: не заниматься ничем конкретно, самому не командовать армией, самому не ловить коррупционеров, самому не заниматься экономикой, а взять достойных, знающих, грамотных специалистов на эти области и позволить им делать эту работу”, – отметил Гайдай.

По его словам, “если пригласить, например, американского генерала и генерала из армии Израиля, то они будут просто строить армию”.

Также эксперт не верит, что в случае избрания Зеленского Запад перестанет поддерживать Украину.

“Я, знаете ли, меньше всего волнуюсь по поводу Запада. Во внутренней ситуации, меня по-настоящему беспокоит война. Зеленский совершенно не понимает, как воевать и как побеждать. У него наивная человеческая обывательская мысль, что стрелять не надо. Да, нет же! Президент – это Верховный главнокомандующий. Он как раз и должен уметь стрелять и вовремя давать эту команду, – заявил политтехнолог. – От того, что наши главнокомандующие не дали вовремя команду стрелять, мы потеряли Крым и получили вторжение российских войск”.