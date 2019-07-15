Зеленского подталкивают обьявить «охоту на бывших» уже в конце августа

15.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Через неделю на Украине состоятся выборы, по результатам которых полностью изменится политический ландшафт, что позволит нынешней власти зачистить коррумпированных чиновников эпохи Майдана.

С такой программой действий обратился к Владимиру Зеленскому и его команде украинский юрист и замглавы АП Андрей Портнов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Несмотря на ещё живущие в головах образы Парубия и Геращенко в президиуме парламента, Пашинского в комитете по безопасности, а Супрун и Омеляна в правительстве, уже можно полностью сменить картинку. Этих людей на прежних местах мы больше не увидим.

И теперь одна из самых главных задач – не дать им второй раз поднять голову. В последние недели августа, сразу после получения правоохранительной власти необходимо провести массовые облавы, обыски и задержания, аресты имущества и конфискацию оружия”, – написал Портнов в свое телеграм-канале.

По его мнению, тех из бывших чиновников, кто успеет уехать, необходимо немедленно объявить в розыск, начать процедуры экстрадиции, коммуникации с Интерполом и “обеспечить комплексную работу по их выковыриванию в странах, где они успеют поселиться”.

По словам украинского юриста, инициировавшего уголовное преследование Петра Порошенко, “к этому сейчас готова вся юридическая и документальная база, зарегистрированы уголовные производства и совершены все подготовительные следственные действия”.

“Действовать нужно будет очень быстро, жестко и сразу по десяткам направлений. До полного умножения на ноль и возвращения государству всего принадлежащего им имущества. Одна неделя на выборы и три-четыре недели на первые сборы и назначения. Потом зелёная кнопка и вперёд”, – резюмировал Портнов, обращаясь к новой власти.

Напомним, ранее Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагается расширить процедуру люстрации на всех политиков и чиновников Украины, пришедших к власти после Майдана, кроме тех, кто успел уволиться с должности по собственному желанию.