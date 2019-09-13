Зеленского подводят к досрочным выборам

27.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Неудача на местных выборах украинской правящей партии «Слуга народа» может привести к досрочным парламентским выборам.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывают политические эксперты, опрошенные киевским интернет-изданием «Апостроф».

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По словам руководителя Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, противоречия в «Слуге народа» обостряются, а между отдельными внутрипартийными группами пролегла непреодолимая пропасть, поскольку участники мега-фракции не могут найти общий язык по ключевым вопросам политического и экономического развития страны.

«Если каждое голосование будет обходиться для Банковой слишком «дорого» (в политическом плане), то президент может пойти на досрочные парламентские выборы. Не исключено, что будет официальный раскол фракции «Слуга народа». Для этого нужен триггер, который появится после местных выборов, когда в некоторых областях не получится сформировать нужное для Банковой большинство в облсоветах”, – не исключает Кулик.

В свою очередь эксперт Украинского института политики Кирилл Молчанов говорит, что местные выборы для президентской партии стали тем самым холодным душем, о котором их предупреждали все это время. Эксперт также считает, что если во фракции будет постоянная нехватка голосов по законопроектам, то либо придется создавать новую коалицию, либо идти на досрочные выборы.

«Для президента роспуск парламента станет крайним вариантом, когда уже совсем припечет и нужно будет существенно разрядить обстановку», – сказал Молчанов

Кроме того, отмечается, что в случае досрочных выборов в ВР от президентской партии отколется электорат, который изначально не был для «Слуги народа» базовым.

«Как отмечают наблюдатели, на юго-востоке избиратели, скорей всего, вернутся к «традиционным» партиям в лице «Оппозиционного блока» и «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) (эту тенденцию уже подтвердили местные выборы). Ура-патриоты из ЕС Петра Порошенко имеют шансы откусить часть электората в центральных и западных областях», – пишет издание.