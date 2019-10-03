Зеленского после Парижа будут много бить и мало гладить

03.10.2019, Москва, Максим Карпенко

Запад и Россия уже в ближайшее время будут руководствоваться в отношении Украины методом «кнута и пряника», принуждая к выполнению «Минских соглашений».

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог Марат Баширов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, первые результаты этого будут видны уже после встречи «Нормандской четверки», где Зеленскому открыто скажут, что он слабый президент, которому придется выполнять договоренности.

«Конфликт на Донбассе длится уже дольше, чем длилась Великая Отечественная Война и все уже устали от того, что ничего не меняется, все устали от того, что на Украину вкачиваются гигантские деньги как от Евросоюза, так и от международных финансовых организаций, и ничего не происходит.

Принципиальные изменения в отношениях к Украине будут заключаться в следующем: на мой взгляд, будет организован серьезный экономический пресс.

Украина перестанет получать экономическую помощь так легко, как она ее получала до сих пор.

Второе – будет организовано давление в части личных бизнесов, личного имущества той части украинской элиты, которая будет сопротивляться проведению «Минских соглашений».

Несмотря на то, что у господина Зеленского есть доминирующее положение в Раде, он способен назначать тех чиновников, которые должны организовывать силовую поддержку, тем не менее, он является слабым президентом.

Это все ему будет произнесено на встрече, которая пройдет в Париже.

Демонстрацию кнута и пряника мы увидим сразу после проведения «Нормандской четверки».

Часть этой политики вчера озвучил президент Путин, когда сказал, что возможно будет заключение договора на год в части газовой проблемы.

Россия точно будет увязывать все газовые вопросы и вопросы, связанные с государственным долгом, с экспортом угля, тоже с выполнением «Минских соглашений». То есть, будет организован такой прессинг», – заявил Баширов.