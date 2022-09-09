Зеленского поставили в один ряд с Немцовым и Навальным

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Новости Украины

Крупнейшая политическая фракция в Европейском парламенте – от Европейской народной партии (ЕНП) – выдвинула народ Украины и президента Владимира Зеленского на премию имени Сахарова в этом году.

Об этом говорится в заявлении политсилы.

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«Фракция ЕНП номинирует украинский народ и Президента Украины Владимира Зеленского на соискание премии Сахарова за свободу мысли в этом году», – говорится в сообщении.

Депутат Европарламента, заместитель председателя фракции ЕНП по иностранным делам Раса Юкнявичене отметила, что «мы не сомневаемся, что мужественный народ Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским достоин того, чтобы в этом году получить премию Сахарова. Они продолжают ежедневно защищать европейские ценности на полях сражений. Я надеюсь, что наше выдвижение будет поддержано всеми политическими группами в Европейском парламенте», – сказала она.

Премия Сахарова за свободу мысли – основанная в 1988 году ежегодная награда, названная в честь известного советского ученого и диссидента Андрея Сахарова. Ее вручают людям, «внесшим исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире, привлекая внимание к нарушениям прав человека».

Кандидатов на соискание премии выдвигают 40 депутатов Европарламента или депутатская фракция. Фракция ЕНП является крупнейшей политической группой в Европейском парламенте, в которую входят 176 членов из всех стран-членов ЕС.

В последние годы отмечается значительная политизация премии. В частности, в 2021 году ее вручили осужденному в РФ по уголовным статьям блогеру и организатору массовых беспорядков Алексею Навальному. Премию вручили его дочери Дарье. А в 2015 году на премию Сахарова был посмертно номинирован Борис Немцов.