Зеленского потянуло на место преступления

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

По поводу свежей разметки улиц в Харькове еще со времен Кравчука существует дежурная шутка – «какая-то сволочь приедет». Улицы покрасили, и 14 сентября прибыл целый десант сволочей во главе с Зеленским.

«Сегодня в Харьков приезжал Президент. Он побывал на восстановительных работах дома, что еще в марте пострадал от авиаудара. Президент на месте смог оценить масштабы тех проблем, с которыми город сталкивается в последние дни и которые приходится решать харьковчанам», – сообщил мэр Игорь Терехов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Но главной целью визита Зеленского на Харьковщину стал Изюм. Здесь развернулась пиар-акция с поднятием флага в честь «пэрэмоги». Злобного клоуна потянуло в разрушенный (в основном огнем ВСУ, как при весеннем отступлении, так затем со своих позиций и при контрнаступлении) город, где прямо сейчас нацисты убивают и пытают сотни мирных граждан. Потянуло вампира на запах крови.

И, разумеется, Зеленский прочел монолог, разработанный ЦИПсО в рамках сценария Буча-2:

«То, что мы видим, шокирует, хотя мы видели такое в Буче, на первых деоккупированных территориях. Те же разрушенные здания, убитые люди… К сожалению, это часть нашей сегодняшней истории. И часть современной русской нации – то, что они сделали», – отрабатывал номер мерзавец.

Как всегда, не уступил патрону в цинизме взлелеянный Аваковым местный Геббельс – Антон (в народе Антонина) Геращенко.

Он обвинил российскую армию в обстрелах православных церквей Изюма.

Причем сделал это, стоя на фоне Крестовоздвиженской церкви, по которой ударили ВСУ в тот самый момент, когда здесь весной собрались люди, чтобы получить гуманитарную помощь. Доставленную из России, разумеется.

Кстати, первое, о чем позаботились оккупационные украинские власти в Изюме, Балаклее и других захваченных во время «контрнаступа» населенных пунктах – вернули сюда отделения «Новой почты» и «Укрпочты». Зачем – известно еще со времен «АТО» в Донбассе. Теперь в западные области «нэзалэжной» беспрепятственно пойдет поток добра, награбленного «захысныками» в домах местных жителей.

Накануне визита Зеленского, когда во второй половине дня в Харькове закончился третий за неполные двое суток блэкаут, горожане бросились в банки и универсамы – вносить посильный вклад в крах финансовой системы нэньки. Буквально наперегонки спешили к точкам обналичивания денег. Банки предусмотрительно не открылись, банкоматы оказались пустыми, и универсамы сетей «АТБ» и «Сильпо» отдувались за всех. Дело в том, что в этих сетях с начала военного положения на Украине можно под каждую покупку обналичить 500, 1000 или 6000 гривен с карточки любого банка. Если, разумеется, в кассе имеются деньги. В считанные минуты выстроились огромные очереди. Наличные закончились быстро, люди начали скупать продукты. Разумеется, длительного хранения, ибо кто знает, когда снова выключатся холодильники.

Собственно, и включились они далеко не везде. Как сообщил тот же Терехов, без электроэнергии до сих пор остаются Холодногорский и Новобаварский районы города. Возможно, их удастся подключить в течение двух суток.

Примечательно, что после удара ВКС России по ТЭЦ-5 в Харькове даже у записных «патриотов» не наблюдается ликования по поводу успехов «контрнаступа». Напротив, проявилась глубокая озабоченность по поводу ближайшего будущего.

Визит Зеленского не смог сколько-нибудь повлиять на общий унылый настрой харьковских «заукраинцев», можно сказать, остался незамеченным. Такой вот побочный эффект от разрушения объекта критической инфраструктуры.

Тем временем удары ВКС наносят хорошие и разные – и влияют они отнюдь не только на пылающие полтавские троллейбусы и потекшие харьковские холодильники.

Так, главной новостью 14 сентября стал удар 6-ю ракетами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога. «Прилет» привел к подъему воды в реке Ингулец. Это, по мнению специалистов, создает проблемы ВСУ на Южном направлении фронта. В частности, на Андреевском участке, где идут ожесточенные бои, между зонами контроля ВСУ и ВС РФ теперь находится не мелеющая река, через которую легко навести понтонную переправу, а серьезная водная преграда. Ну а Криворожская ТЭС отправилась в утиль вслед за Харьковской ТЭЦ-5.

Комментируя блэкаут в Харькове, украинский эксперт по ЖКХ Олег Попенко заявил, что российские войска «не дадут Харькову спокойно пережить эту зиму». Якобы их цель – вывести из строя коммунальную инфраструктуру города и сделать жизнь в нем в холодное время невозможной.

Между тем еще в разгар лета гауляйтер Харьковщины Синегубов призвал харьковчан и жителей области запасаться дровами и альтернативными источниками тепла, в том числе буржуйками. Из контекста следовало, что достаточных для прохождения отопительного сезона объемов газа область не получит. Что вполне ожидаемо.

При уровне цен на топливо в Европе украинское правительство просто не может не «загнать» весь или почти весь газ туда.