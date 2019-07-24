24.07.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, СМИ, Украина
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Зеленского позвали на российский эфир

Российская телеведущая Тина Канделаки пригласила ставшего президентом Украины бывшего комика Владимира Зеленского в свою передачу.

Об этом она пишет в своем телеграм-канале, отмечая, что в России фигура Зеленского вызывает живой интерес не только у экспертов-политологов.

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«Поэтому я решила воспользоваться своим положением и пригласить украинского президента на интервью. Владимир Александрович, я уверена, что Вам в мониторингах показывают публикации моего ТГ-канала, так что обращаюсь к Вам напрямую. Вы говорили, что открыты к интервью, поэтому я зову Вас в эфир радио @truekpru в понедельник, 29 июля, с 8 до 10. Уверена, нам есть о чем поговорить!», – написала Канделаки.

Напомним, что Канделаки ведет на Радио «Комсомольская правда» еженедельную программу «Доживем до понедельника».

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