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Новости Украины

Война в Донбассе может начаться во время открытия зимней Олимпиады в Китае.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» высказывает специальный корреспондент Александр Коц.

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«Война в Южной Осетии 2008 года началась в день открытия Олимпиады в Пекине – в ночь на 8 августа. Сегодня ощущение, что мир опять стоит на пороге войны. И 4 февраля в столице Китая снова начинается Олимпиада. Дежавю? Тогда ведь тоже вся мощь пропаганды Запада убеждала, что большая косолапая Россия напала на маленькую гордую Грузию. А значит, праздник спорта испортили мы», – пишет Коц.

Он напоминает, что комиссия ЕС в итоге все же пришла к выводу, что приказ открыть огонь по Цхинвали отдал Михаил Сакашвили.

«А в феврале 2014-го Олимпиаду подпортили уже России. На фоне Игр в Сочи главной темой были новости с киевского майдана. Который опять же не мы организовали. Даже, напротив, пытались Януковичу помочь преодолеть кризис. Но все закончилось побоищем под координацией из посольства США и приходом к власти русофобов. Ответ России – уход Крыма от всего этого национал-шапито», – отмечает автор.

Спецкор не исключает, что президент Владимир Зеленский может воспользоваться отъездом российского лидера Владимира в Пекин и «с пинка из Вашингтона устроит «войнушку» в Донбассе».

«Тогда стоит Зеленскому напомнить, что принуждение к миру Грузии в 2008-м кончилось не только признанием Абхазии и Южной Осетии, но и восстановлением их территорий в советских границах. ДНР и ЛНР сегодня занимают лишь «обрубок» – 1/3 от Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, Славянск, Краматорск, Северодонецк остались под контролем Киева. Донбасс ждет, когда Украина эти земли и города вернет», – резюмировал Коц.