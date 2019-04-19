Зеленского предупредили об угрозе убийства в прямом эфире

19.04.2019, Киев, Михаил Рябов

Дебаты Владимира Зеленского с Петром Порошенко являются смертельно опасными из-за угрозы покушения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил украинский телеведущий Дмитрий Гордон, обращаясь к присутствующему в студии Зеленскому.

«Я разговаривал в эти дни со многими генералами милиции бывшей и полиции нынешней. Вчера мне с болью звонил Олег Поддубный, легендарный генерал МВД, который возглавлял и основывал УБОП… Он сказал: «Дима, это смертельно опасно для жизни. Никто не может гарантировать безопасность как отдельно взятого кандидата, так и собравшихся людей на стадионе. Если ты увидишь Зеленского, скажи: «Надо отказаться от дебатов», – заявил Гордон.

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По его словам, об угрозе ему говорил и экс-премьер Витольд Фокин, который указал, что, по сценарию, во время дебатов на стадионе будет размещено две сцены для Порошенко и Зеленского. Это облегчает задачу подрыва одного из кандидатов, сказал Гордон.

«Я хочу обратиться с призывом – отказаться от дебатов с Петром Порошенко. Они все равно ничего не дадут нации. Кто решил голосовать за вас или Порошенко – тот это сделает», – призвал телеведущий.

«Я не считаю себя трусом, особенно когда нам придется решать сложнейшие, серьезнейшие вопросы с недружественным северным соседом. Поэтому я не могу отступать», – отмахнулся Зеленский.