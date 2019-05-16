Зеленского превратят в украинский аналог беспомощного Додона

16.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Расстановка Петром Порошенко своих кадров на ключевые должности в силовых структурах, попытка сорвать внеочередные выборы и появление в Верховной Раде мощной фракции Владимира Зеленского, запуск распыляющего голоса избирателей партийного проекта Святослава Вакарчука, – все это направлено не превращение новоизбранного украинского президента в аналог его молдавского коллеги Игоря Додона, не обладающего реальными рычагами управления процессами в государстве.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик уточнил, что по аналогии с Молдовой на Украине также появятся и регионы, стремящиеся к самостоятельности – аналог полностью неподконтрольного Кишиневу Приднестровья, а также широкая автономия вроде Гагаузии.

«Когда я слышу про Конституционный суд, я только что был в Молдове, что они придумали: Конституционный суд пока не утвердил результаты голосования, но что они делают – они могут президента на час, на два отстранить от власти и принять решение без этого президента. Вы придёте к этому же! Вы придёте к этому, вы хотите так? У вас будет так, там тоже запрет на образование на русском языке в основной части, а в Гагаузии и Приднестровье – нет», – сказал депутат Госдумы.

Он выразил возмущение подписанием нового языкового закона.

«Вы в Русском мире, по сути говоря, в русско-украинском государстве, делаете всё то, что уже в 90-е годы прошли даже азиатские страны, которые входили когда-то в СССР. Но даже они не приняли такого людоедского закона в отношении русского языка. Сегодня русские школы есть в Азербайджане, в Армении, в Таджикистане. Я недавно встречался с президентом Таджикистана, и он говорит: «Дайте нам русских учителей, у нас есть русские школы». В Армении, где меньше одного процента – и то есть русские школы, и они разрешены законом. Вы вместо этого занимаетесь какой-то, действительно, как накурившись – вы в Русском мире запрещаете образование на русском языке!» – заявил Калашников.