Зеленского пригласили на саммит НАТО. Американские генералы рвутся в бой с Россией

15.06.2022  08:57 (Мск), Брюссель
Никита Еременко.  
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Дзен, Запад, Колониальная демократия, НАТО, Политика, США, Украина
Новости Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил приглашение главе киевского режима Владимиру Зеленскому принять участие в Мадридском саммите Альянса.

Об этом говорится в соответствующем документе, обнародованном на сайте НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил приглашение главе киевского режима Владимиру Зеленскому принять участие...

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«Через две недели союзники встретятся для проведения исторического саммита трансформации в Мадриде, и будут принимать решения, чтобы поддерживать НАТО сильным в более опасном мире. Сегодня у нас была отличная дискуссия о подготовке к нему, включая необходимость мощной поддержки для Украины — как краткосрочной, так и на более отдаленную перспективу. Я с нетерпением надеюсь поздравить президента Зеленского, который обратится к лидерам НАТО во время нашего саммита в Мадриде», — сказал Столтенберг.

Он также заявил, что в ответ на российское вторжение на Украину Альянс усилил свои оборонные возможности, включая повышение боеготовности сил и их передовое присутствие.

Тем временем, в преддверии саммита в Мадриде отставные американские генералы призвали НАТО вмешаться в ситуацию на Украине

«НАТО должна вмешаться. Давайте официально объявим это и прикажем россиянам прекратить огонь. Конфликт невозможно остановить без вмешательства НАТО», – заявил  бывший главнокомандующий союзными силами США и НАТО Уэсли Кларк.

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