12.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Украина
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Зеленского пригласили в гости к Санта Клаусу

Президент Финляндии Саули Ниинистьо на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что пригласил украинского лидера к себе на родину, у “другу Санта-Клаусу”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Я на самом деле сюда приехал, чтобы вам сказать и поздравить вас от имени народа Финляндии. Мы вас поддерживаем, выражаем солидарность. Я имел возможность уже пригласить господина Президента посетить Финляндию, хочется на это рассчитывать. У нас есть общий друг, Санта Клаус, которого мы собираемся увидеть в рамках визита”, – сказал президент Финляндии.

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Он поздравил Зеленского и его партию “Слуга народа” активной работой над реформами для украинского общества.

“Мы все знаем, что реформа – это непростая работа. Хочу пожелать вам успехов в этой работе”, – добавил финский лидер.

Ранее сегодня в Киеве началась встреча президентов Украины и Финляндии.

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