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20.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Компромат, Политика, Украина
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Зеленского признали устойчивым к компромату «тефлоновым кандидатом»

Учитывая репутацию соперников, кандидату в президенты Украины комику Владимиру Зеленскому не страшны никакие информационные атаки.

Об этом в эфире канала «InterVizor» заявил обслуживающий штаб Зеленского политический консультант Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что по Зеленскому глобально ничего не может взорваться – если бы были какие-то серьёзные «бомбы», они бы уже были использованы для того, чтобы сбить его рейтинг раньше. Даже если говорить с технологической точки зрения, у нас остаётся меньше двух недель и какого-то серьёзного компромата по нему просто нет. Если мы говорим о чёрном пиаре, о попытке его создать и разогнать – на это мало времени. Если мы объективно посмотрим, то избиратель не особенно и верит – настолько дискредитировали себя представители действующих политических элит, что всё, что от них исходит…

Если раньше это был аккуратный, скрупулёзный труд, когда выстраивались длительные схемы и то, как их продвигать, доносить, придумывать – брался какой-то фактаж, а вокруг него уже накручивался весь негатив, который является неправдой, то на сегодняшний момент они не мучаются, берут просто какой-то фейк и пытаются его разогнать при помощи большого количества доступных информационных каналов», – рассказал политконсультант.

«Но по Зеленскому это не действует, а с учётом того количества реальных скандалов, которые возникают по отношению к представителям как действующей власти, так и оппозиции, то в этом плане Зеленский является таким «тефлоновым кандидатом», к которому вся эта грязь, гарь и гадость не пристаёт», – добавил Разумков.

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