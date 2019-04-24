Зеленского призвали срочно отменить блокаду неугодных сайтов и социальных сетей

24.04.2019, Киев, Михаил Рябов

Одним из первых решений нового украинского президента Владимира Зеленского должна стать отмена указов по цензуре в отношении российских социальных сетей и новостных сайтов, неугодных режиму Петра Порошенко.

Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, отменив цензуру, Зеленский приблизит наступление гражданского согласия на Украине.

«Правда в Украину должна проходить. Люди должны читать. Если вы сегодня разблокируете все Интернет-ресурсы – поверьте, мир придет гораздо быстрее», – сказал Журавко.