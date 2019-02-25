Зеленского призвали уложить Порошенко на лопатки

25.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Пётр Порошенко не сможет реализовать план масштабной фальсификации выборов, информация о котором просачивается в СМИ. Об этом в эфире YouTube-канала украинского журналиста Александра Дубинского заявил экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что Петру Порошенко не удастся сильно сфальсифицировать результаты выборов. В своей жизни я несколько раз отвечал за избирательные кампании – и из оппозиции, и из власти. И, будучи во власти, у нас было под контролем всё: прокуратура, МВД. Даже когда кому-то в голову приходила мысль как-то улучшить результат, у меня и Лукаш возникал встречный вопрос: «А как? Какое действие надо совершить?».

Поэтому, когда я слышу, что Порошенко не хватает миллион избирателей, у меня возникает вопрос: а как на 33 тысячах участков, где от одной до трёх тысяч голосов, впихнуть миллион? На каком участке его надо впихнуть? А для того, чтобы организовать такую работу, это нужно иметь смелость со всеми провести совещание, скоммуницировать, объяснить, что нужно сфальсифицировать выборы.

То есть, это должна быть такая коммуникационная формула, при которой люди не должны бояться этого делать, не должны бояться сесть в тюрьму, и при этом понимать, что на участке за ними никто не будет следить.

А на участках, конечно, даже часть наблюдателей от технических кандидатов, будет подкуплена, но всё равно, кто-то останется от Тимошенко, от Зеленского и Гриценко. Потом ещё будут наблюдатели, члены комиссий, международные наблюдатели, журналисты, активисты. У каждого сегодня в кармане телефон с видеокамерой и социальными сетями. Концентрация внимания на попытку фальсификации будет настолько большое, что сделать это массово будет невозможно», – отметил экс-штабист Януковича.

Портнов подчеркнул, что Порошенко, даже если каким-то чудом пройдёт во второй тур, не сможет выиграть ни у Юлии Тимошенко, ни у Владимира Зеленского. А комик способен положить действующего президента «на лопатки» уже сейчас.

«Если во второй тур пройдут Порошенко и Тимошенко, то целый ряд проигравших кандидатов будут вынуждены поддержать Тимошенко. Куда денутся, например, Гриценко и Садовой? Ведь журналисты будут задавать прямые вопросы: «Вы за белых, или за красных?». Придётся либо отвечать: «Мы не определились, мы примем решение на съезде». Но будпт безответственно, с политической точки зрения, призывать не голосовать, или голосовать против всех. Я думаю, они будут говорить так: «Мы не поддерживаем такого-то кандидата, у нас к нему много претензий, но второй ещё хуже».

А если во второй тур выйдут Порошенко и Зеленский, то между ними будет отрыв в два – два с половиной раза.

Я вообще считаю, ему немедленно надо вызывать Порошенко на дебаты. Потому что настолько эрудированный человек, который на сцене так парирует ответами на вопросы, имея общеаналитические знания, может в каждом вопросе ставить «в пику» Петру Порошенко кражу, офшоры, мародёрство, и так далее. Он может только на дебатах положить действующего президента на лопатки», – резюмировал Портнов.