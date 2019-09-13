Зеленского призвали вычистить людей Порошенко из судов и силовых структур

13.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодняшнее решение ВР Укпаины о роспуске по представлению президента Владимира Зеленского прежнего состава ЦИК Украины, назначенного Петром Порошенко – это полумера. Следом за членами ЦИК следует уволить людей Порошенко из судебной системы.

С таким призывом к власти обратился юрист Андрей Портнов, инициатор уголовного преследования Петра Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Сегодняшняя ситуация с увольнением всего состава ЦИК – результат легкомысленности, неадекватности, жадности и ненасытности всего одного человека – Петра Порошенко. Подбирая всё, что плохо лежит, нарушая политический баланс и назначая по чужим квотам в ЦИК сто процентов своих людей, он должен был прогнозировать, что быстро потеряет всё, что взял без спроса”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

По мнению Портнова, нынешней власти не следует останавливаться на роспуске ЦИК, а “нужно вычистить его (Порошенко- Ред) функционеров из органов судебной инфраструктуры, конституционного суда, силовых органов и исполнительной власти. Одновременно нужно зачистить его фракцию и всех аффилированных с его депутатами лиц”.

“Должен остаться полностью один, раз такой тупой”, – резюмировал Портнов.

Напомним, сегодня парламент конституционным большинством более 300 депутатов уволил по представлению Зеленского назначенную Порошенко ЦИК в полном составе. За это решение проголосчовали большинство депутатов от “Слуги народа”, “Оппоплатформы- за жизнь!” и “Батькивщины” Юлии Тимошенко. Фракции Вакарчука “Голос” и Порошенко “Европейская солидарность” не дали за это решение ни одного голоса.