Зеленского призвали завязывать с Западом и поискать «опытных игроков»

04.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Рынок свободной торговли со странами Запада не приносит Украине дивидендов, а лишь напротив – усиливает давление на бюджет со всеми вытекающими последствиями.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как нам восстанавливать сегодня оптимальную украинскую торговую географию, потому что только замкнутость на рынок свободной торговли с ЕС не приносит Украине тех дивидендов и бонусов, на которые мы рассчитывали.

Один пример: вот сейчас президент в Канаде. Два года назад была введена зона свободной торговли с Канадой. Но почему экспорт только 78 миллионов, а импорт из Канады 300 миллионов? И у нас уже минусовый баланс по зоне свободной торговли с Канадой приблизительно более 200 миллионов. Почему так случилось?

Надо же эти решать вопросы, если уже президент поехал в Канаду. Это профессиональный вопрос, потому что – чем хуже будет торговый баланс, тем больше будет давление на бюджет, на курс валюты и так далее. Я не говорю по другим странам, по другим такая же ситуация: по ассоциации с ЕС, по зоне торговли с ЕС и так далее», – сокрушался Карасев.

В то же время политолог продолжил тонко намекать «Слуге народа» – с какой «самой опытной» и «не пророссийской» партией в лице «Батькивщины» стоит формировать коалицию в будущем парламенте.

«На протяжении последних 20 лет только одна партия присутствует в парламенте – это партия «Батькивщина». Все остальные – новые, меняются. Вот давайте посмотрим предыдущий парламент, на 70% новые лица там были. Этот парламент ненавидят сегодня.

Задача сегодня состоит в том, чтобы новый драйв новых политиков, которые зайдут в Верховную Раду, был подкреплён, сбалансирован подушкой безопасности во всех смыслах этого слова: энергетической, экономической, социальной – опытными политиками, компетентными политиками, твёрдыми партиями, которые на протяжении уже десятилетий показывают класс.

На кураже можно выиграть одну игру, но демонстрировать постоянные успехи в высшей лиге футбола, баскетбола и так далее могут только игроки, у которых есть класс.

Конечно же, сейчас будет борьба… У «Слуги народа» вряд ли получится однопартийное большинство, но у «Слуги» сейчас будет борьба за слугу народа, с кем они будут в коалиции и какой опыт они сделают для себя важным: опыт партии «Батькивщина» и опыт премьерства Тимошенко, которая считается одной из лучших премьеров, или опыт другой политической силы, «Оппозиционной платформы», Медведчука, Бойко и стоящих за ними внешнеполитических сил», – подчеркнул Карасёв.