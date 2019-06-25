Зеленского призывают срочно унять безумную украинскую делегацию в ПАСЕ

25.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинская делегация в ПАСЕ, которая закончит свои полномочия после выборов в Верховную Раду этим летом, может «побить горшки» напоследок, выйдя из Ассамблеи.

Это приведет к кризису в отношениях Украины и основных европейских государств и будет очередной головной болью для новой украинской власти.

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Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил украинский дипломат Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Крайне необходимо сейчас министру иностранных дел, Министерству иностранных дел, Совету безопасности сделать соответствующие организационные шаги координационные.

Дальше нужно пообщаться с делегацией, проинструктировать делегацию, как ей нужно действовать в условиях той дискуссии, которая идет в ПАСЕ.

Необходимо послам дать соответствующие инструкции и разъяснения. Потому что – что может произойти?..

Украинская делегация в ПАСЕ зайдет в пике в отношениях с ПАСЕ, более того, на эмоциях заявят о том, что я уже слышал, что мы выходим. А это не скоординированный шаг, за этим посыплется система в Совете Европы и потом нужно будет настраивать отношения и с Парижем, и с Берлином, и с Лондоном, и так далее», – беспокоится Бессмертный.