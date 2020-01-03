Зеленского просят повторно присвоить героя Украины Бандере

03.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Мэр Тернополя Сергей Надал обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом повторно присвоить звание героя Украины вождю украинских националистов Степану Бандере, чья ОУН сотрудничала с гитлеровцами.

Об этом Надал рассказал в интервью местным СМИ.

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«В 2020 мы отмечаем 1 января 111 летия рождения Бандеры. Накануне, 20-го декабря, 42-я сессия Тернопольского городского совета приняла обращение к президенту Украины, председателю Верховной Рады и Тернопольской ОГА с призывом повторно присвоить Степану Бандере звание Героя Украины…

Таким был Джордж Вашингтон для США. Юзеф Пилсудский для Польши… Что объединяет этих людей со Степаном Бандерой? Все они в свое время были врагами для метрополий, когда боролись за право своих народов за Независимость. Без Вашингтона не было бы независимых США. Без Пилсудского не предстала бы независимая Польша… без Бандеры не было бы независимой Украины.

Все эти люди имеют должное чествование своими нациями. Бандера погиб в борьбе за Украину задолго до объявления независимости. Однако всех борцов за независимость последние несколько десятков лет называют «бандеровцами»… Именно идеи Бандеры вдохновляли бойцов Украинской повстанческой армии, украинских диссидентов, участников национально-освободительного движения 1980-х. Бойцов украинской армии и добровольцев нынешней войны с российским агрессором, что с гордостью носят красно-черный флаг воюющей Украины.

Поэтому нация, которая себя уважает, должна чтить своих героев, которые позволили ей построить свою суверенную и независимую Украину.

Надлежащее чествование Степана Бандеры, восстановление исторической справедливости — это прививка от возвращения в советское рабство…

И у нас есть положительный опыт восстановления исторической памяти. В советские времена было много лжи о гетмане Иване Мазепе. Нам сознательно навязывали мнение одного из строителей Украины, как о «предателе», что посмел пойти против «доброго русского царя». Сегодня же мы знаем Ивана Мазепу, как выдающегося дипломата, мецената, который издавал книги и строил церкви. Изображение Мазепы можно найти на денежных знаках, в учебниках истории. Украинцы чтят Мазепу, как строителя независимого украинского государства.

Так же должны добиться надлежащего чествования Степана Бандеры, потому что он стоял у истоков современной украинской государственности. Это будет сложный путь. Но мы должны его пройти», – призывает градоначальник.

Звание героя Украины было присвоено Бандере в 2010 году тогдашним президентом Виктором Ющенко и отменено судом во времена Виктора Януковича.

Легендарный прототип «майора Вихря», разведчик, спасший от разрушения в 1945 году Краков, Герой Украины Евгений Березняк так тогда отнёсся к указу Ющенко: «Это пощёчина всем ветеранам Великой Отечественной. Большей пакости он не мог сделать! Я, когда услышал это, решил отказаться от звания Героя Украины. Но мои коллеги ветераны сказали: не смей этого делать, ты заслужил это звание, и не Ющенко тебе его присваивал».