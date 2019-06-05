05.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Местная власть, Политика, Украина
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Зеленского просят прошерстить ряды глав областей

Кабинет министров вносит президенту Владимиру Зеленскому представление об увольнении ряда председателей областных государственных администраций, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на заседании правительства 5 июня премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

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«Мы сегодня подаем президенту на увольнение ряд глав областных государственных администраций и ожидаем, что Администрация президента совместно с секретариатом Кабинета министров проработает механизмы отбора новых претендентов на должности председателей ОГА, чтобы мы сработали достаточно оперативно. В областях должны быть ответственные управленцы», — сказал премьер.

«Закон предусматривает, что здесь есть объединенная процедура: согласование правительством и назначение президентом, поэтому мы как можно скорее проведем всю подготовительную работу. Соответствующие поручения секретариата Кабинета министров и министру Кабмина я предоставил», — добавил Гройсман.

Фамилии губернаторов при этом премьер не назвал.

Чиновники объяснили, что временно обязанности руководителей областей будут выполнять действующие заместители председателей ОГА.

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