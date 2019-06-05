Зеленского просят прошерстить ряды глав областей

05.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Кабинет министров вносит президенту Владимиру Зеленскому представление об увольнении ряда председателей областных государственных администраций, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на заседании правительства 5 июня премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

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«Мы сегодня подаем президенту на увольнение ряд глав областных государственных администраций и ожидаем, что Администрация президента совместно с секретариатом Кабинета министров проработает механизмы отбора новых претендентов на должности председателей ОГА, чтобы мы сработали достаточно оперативно. В областях должны быть ответственные управленцы», — сказал премьер.

«Закон предусматривает, что здесь есть объединенная процедура: согласование правительством и назначение президентом, поэтому мы как можно скорее проведем всю подготовительную работу. Соответствующие поручения секретариата Кабинета министров и министру Кабмина я предоставил», — добавил Гройсман.

Фамилии губернаторов при этом премьер не назвал.

Чиновники объяснили, что временно обязанности руководителей областей будут выполнять действующие заместители председателей ОГА.