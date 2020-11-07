07.11.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
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Зеленского «снесут», и за него никто не заступится


Итогом предательства Владимиром Зеленским своих избирателей будет досрочная отставка в результате выступлений радикальных националистов, которым недостаточно нынешних уступок президента постоянно возрастающим требованиям ультраправых.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший руководитель бюро Интерпола на Украине Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он останется президентом благодаря 23%, которые против него? Он не останется. Они его «снесут». У него шанс – что они его «снесут», а 73% за него не заступятся гораздо больше, нежели он бы делал то, что он обещал, и за него голосовало 73%. Тогда бы мы встали стенкой и не дели его «снести», вот эти 73%», – сказал Кирилл Куликов.

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