Зеленского ставят в идиотское положение

04.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Обстрелы Донбасса сразу после посещения позиций Владимиром Зеленским, варварская провокация со сносом памятника маршалу Жукову в Харькове и принятый Верховной радой языковой закон – неслучайные события, происходящие одновременно в короткий промежуток времени.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы давно обязаны были заявить, что никогда не потерпим, чтобы Украина была в НАТО. Который раз повторяю: если это случится, от Харькова до центра управления в Москве ракета будет лететь несколько минут, вы не примете никакого решения – это полностью ломает весь баланс сил, который складывался на протяжении полусотни лет. Поэтому официально надо заявить верховному главнокомандующему и министру обороны, что мы не допустим такого разворота событий. Второе, мы обязаны признать ДНР и ЛНР, чтобы закончить это варварство, которое там творится», – заявил Зюганов.

«Вчера бандеровцы-нацисты переступили всё мыслимое и немыслимое: снесли памятник Г.К. Жукову в Харькове. Это немыслимо с любой точки зрения, потому что Жуков – это символ Победы, он принимал акт капитуляции фашистской Германии, Жуков принимал парад на Красной Площади, Жуков единственный человек в мире, который является четырежды Героем Советского Союза, все его операции изучаются в серьёзных военных академиях мира. Я считаю, что верховный главнокомандующий, министр обороны, министр иностранных дел обязаны немедленно заявить протест, а наши следственные службы должны сделать всё, чтобы разыскать этих мерзавцев и наказать на полную катушку.

Потому что послезавтра будет 75-я годовщина открытия Второго фронта, в Европу приедет чтобы отметить и Трамп, и все. Мы вместе с союзниками душили эту фашистскую гадину, но она сейчас расцвела на Украине и по сути дела подняла руку на всех, кто погиб за нашу Победу. Это плевок всем, кто воевал против фашизма – и нашим, и англичанам, и американцам, и французам, и китайцам. Мы не можем допустить таких вещей, и надо всё сделать, чтобы разобраться и наказать этих мерзавцев по полной. Я был потрясён тому, что ни спецслужбы, ни военные, ни граждане в Харькове не воспротивились этому варварству», – добавил глава КПРФ.

«Только что Зеленский съездил на Донбасс, посмотрел своими глазами, что происходит, и после этого начались дополнительные обстрелы кварталов. Мои только что вернулись оттуда, были в зоне атаки.

Одновременно принят закон о запрете говорить на родном русском языке, причём такой закон, который и уродует украинский язык. Одновременно на Востоке Украины, где преобладает русскоговорящее население, эта провокация [в Харькове]. Смысл этого заключается в том, чтобы поставить Зеленского в абсолютно политически идиотское унизительное положение и загнать его в колею, по которой топтался Порошенко», – подытожил Зюганов.