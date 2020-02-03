Зеленского стращают: Путин введёт войска

03.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Отказ Владимира Зеленского от предоставления Донбассу особого статуса, как того требует Россия, рассматривается Москвой как новый повод для ввода российских войск на территорию Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путем или кнутов, или пряников, Зеленского будут заставлять или уговаривать принять план Российской Федерации по интеграции раковой опухоли ОРДЛО в здоровое тело Украины. Конечно, с особым статусом. К тому же, особый статус навечно.

В том случае, если Владимир Зеленский будет брыкаться и не согласится на такой сценарий, будет применен второй вариант. Он предусматривает наступление какого-то времени Ч, во время которого могут происходить акции массового неповиновения действующей власти, и в этот момент под поводом защиты то ли русскоязычного населения, или принуждения к миру, Российская Федерация будет реализовывать вторжение на территорию суверенной Украины», – поделился своими опасениями Тука.