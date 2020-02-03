03.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Зеленского стращают: Путин введёт войска


Отказ Владимира Зеленского от предоставления Донбассу особого статуса, как того требует Россия, рассматривается Москвой как новый повод для ввода российских войск на территорию Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путем или кнутов, или пряников, Зеленского будут заставлять или уговаривать принять план Российской Федерации по интеграции раковой опухоли ОРДЛО в здоровое тело Украины. Конечно, с особым статусом. К тому же, особый статус навечно.

В том случае, если Владимир Зеленский будет брыкаться и не согласится на такой сценарий, будет применен второй вариант. Он предусматривает наступление какого-то времени Ч, во время которого могут происходить акции массового неповиновения действующей власти, и в этот момент под поводом защиты то ли русскоязычного населения, или принуждения к миру, Российская Федерация будет реализовывать вторжение на территорию суверенной Украины», – поделился своими опасениями Тука.

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