Зеленского уберут, не устраивая выборы – Сивков

Зеленский стал для Запада «хромой уткой», лицом провала контрнаступления, и чтобы перейти к фазе заморозки конфликта это лицо нужно заменить. Одобренное Госдепом США решение Зеленского отменить президентские выборы на Украине просто означает другой способ смены этого лица.

Об этом в эфире на радио «Комсомольская Правда» заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина сейчас находится в положении, если говорить аналогиями времен Великой Отечественной войны, середины 1944-го года. Очевиден крах, Вооруженные силы потерпели военное поражение, и если Российская Федерация примет решение о решительном наступлении, то остановить её будет некому и нечем. И в этих условиях, естественно, начинается процесс, связанный с поиском виновных, и с попытками изменить власть на Украине», – отметил он.

По оценке эксперта, процесс, скорее всего, идет сверху. Потому что Запад, который уже открыто провозгласил о заключении «Минска 3», должен поменять фигуру, олицетворяющую крах.

«Фигура Зеленского себя дискредитировала полностью. И в этих условиях нужно обеспечить проведение корректного и удобного транзита власти. Но как это сделать? Для этого необходимо подобрать фигуры, до этого необходимо, чтобы эти фигуры раскрутились, для этого нужно дискредитировать окончательно в глазах населения Украины своего президента, то есть Зеленского. И сейчас этот процесс идет.

Показательной является позиция Арестовича, который достаточно жёстко и однозначно высказывается в отношении Зеленского, называя его диктатором. Это самый первый признак того, что Зеленского начинают списывать. Арестович держит нос по ветру, и то, что он начал это говорить, значит всё. значит, Зеленский, как говорят американцы – «хромая утка», и его надо убирать», – указал Сивков.

Заявление Госдепартамента США, который одобрил решение Зеленского отменить выборы в стране, показывает, что Вашингтон решил использовать другую процедуру смены власти на Украине, считает военный эксперт.

«То, что он заявил об отмене выборов, это по сути ничего не меняет по одной простой причине: подготовка выборов – это длительный процесс, сейчас дорогой, и времени чисто оперативного для того, чтобы подготовить выборы, нет. А вот организовать военный переворот – это влёт, там много не надо времени. Поэтому вполне возможен, просто, другой способ решения задачи устранения Зеленского. Как говорят: если у Папы Римского пожизненный срок пребывания на должности, то это просто определяется способ смены папы», – пояснил Сивков.

По его оценке, Зеленский свою задачу выполнил, потому как особо никто не надеялся на победное контрнаступление – встречного выступления «пятой колонны» не произошло, поэтому план провалился. Но чтобы добиться цели и расколоть Россию, придется менять стратегию, и Зеленский тут уже отработанный материал.

«Когда стало понятно, что провал контрнаступления неизбежен, значит, надо замораживать конфликт, прекращать боевые действия. А раз так, то надо в обязательном порядке поменять лицо режима. Значит, надо устранить Зеленского и его команду, наиболее дискредитировавшую себя. И натовские военные, и натовские советники прекрасно понимали, что никаких шансов с чисто военной точки зрения у Украины нет. Даже со всеми этими «Леопардами» вместе взятыми, но успеха в этом наступлении – не было и нет. И в этих условиях единственная ставка была на то, что сработает «пятая колонна», как она сработала под Херсоном, как сработала под Харьковом, создав условия для того, чтобы мы отвели войска. А генерала Лапина, который пытался это остановить, быстренько убрали. Поэтому, заморозив конфликт на Украине, Запад приступит к расширению зоны духовного конфликта и созданию более подходящих условий, чтобы «пятая колонна» всё-таки смогла устранить действующего президента РФ», – заключил Сивков.