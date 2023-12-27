Зеленского уберут в марте в любом случае – Кнырик

Владимир Зеленский не усидит в кресле президента Украины дальше марта 2024 года, несмотря на все разговоры о продлении его полномочий в связи с военным положением.

Такое мнение в эфире «Радио «Комсомольская правда» высказал руководитель информагентства News Front Константин Кнырик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что для нас это вообще имеет какое-то значение. Политически и технологически видно, что скамейка запасных на этот счёт достаточно большая. И самыми перспективными, с учётом американских технологических опросов, выглядят Залужный и представитель националистической части ЛГБТ сообщества, собирающий всякого рода донаты на дроны, тоже в прошлом комик господин Притула. И, в то же время, не исключаю, что это может быть какая-то абсолютно новая фигура с точки зрения современных реалий, но известная в прошлом», – подчеркнул он.

Журналист напомнил, что всерьез обсуждается переизбрание на посту спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, который оставил этот пост в октябре 2021 года.

«Но из него лепят образ человека, не связанного с войной. Такого рассудительного, понимающего в экономике – то есть полная противоположность Зеленскому, который, на мой взгляд, за всё время своего президентства так и не понял свои возможности и свои полномочия, кто он, что он – и за что он отвечает. Я уверен, что если его посадить с первокурсником любой юридической академии, то в отличие от первокурсника, Зеленский не сможет рассказать об основах Конституции Украины, его полномочиях, функциях, как президента – он на многие вопросы не сможет ответить, да ему это и не нужно, чтобы исполнять роль президента», – считает Кнырик.

По его оценке, на сегодняшний день пока самый перспективным выглядит Залужный, потому как из него проще лепить образ героя.

«Во-первых, потому что, чем дольше он молчит, а молчит он много, тем проще американским технологам из него лепить образ героя для украинского народа. Потому что, когда он начинает говорить, начинаются трудности, начинаются споры и противоречия. Но пока он молчит, из него лепят такого героя, который был против оборонять Бахмут и положить на это большое количество жертв – это всё пишет западная пресса, так преподносит, что Залужный настаивал на одном варианте, а Зеленский принял политическое решение действовать иначе. Пару недель назад была опубликована фотография, где Сырский, Умеров и Залужный стоят в обнимку, что якобы никакого конфликта между ними нет. И тут же на следующий день проамериканская СБУ опубликовала информацию о какой-то прослушке в соседнем кабинете, где мог работать Залужный. То есть видно, что американцы через свои инструменты, влияние через медиа на Украине – этому конфликту затухнуть не дадут и максимально его стимулируют. То есть, им выгодно, чтобы это противостояние на территории Украины было. Потому что – так будет проще сменить Зеленского на новую фигуру, в результате этого конфликта в том числе», – уверен Кнырик.