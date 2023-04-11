Зеленского убьют и заменят аватаром из нейросети – политолог

Анатолий Лапин.  
11.04.2023 18:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, Спецслужбы, Украина


Живой президент Украины Владимир Зеленский уже не нужен США, его могут ликвидировать в любой момент, а видеообращения записывать при помощи нейросетей.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог и военкор Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Живой президент Украины Владимир Зеленский уже не нужен США, его могут ликвидировать в любой...

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По словам Живова, недавний скандал, связанный якобы с утечкой секретных данных Пентагона бьет по союзникам США, в том числе и Украине, что делает президента Владимира Зеленского еще более бесполезным.

«У них там разгорается очень серьезный внутренний спор, который может обернуться и гражданской войной в Соединенных Штатах, если Демпартия продолжит арестовывать соратников консервативной партии. А этот слив – это элемент внутриполитической борьбы, просто там такая масштабная информация, что она хвостом ударила по всему миру – и по России, и по Южной Корее, и по Украине.

Зеленский, я удивлен, что он еще жив. Я бы не удивился, если бы сказали, что Зеленского убили, а вместо него цифровой аватар все это говорит. Тем более, что год назад они его оцифровали и реально по технологиям аватара могут при помощи нейросети за него любые вещи говорить. В какой-то момент, если Зеленский исчезнет, он просто перейдет в виртуальное существование и будет генерировать свои воинственные заявления по возвращению Крыма, находясь внутри компьютерной программы», – заключил Живов.

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