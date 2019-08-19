Зеленского уговорили сделать Израилю важный подарок

19.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил мвоего украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Иерусалим, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сказал по итогам встречи в Киеве с Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба украинского президента.

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“Я здесь был 20 лет назад и вижу те изменения, которые произошли. И вижу ваши желания ускорить эти изменения. Следовательно, хочу воспользоваться этой возможностью и пригласить вас в Иерусалим”, – сказал Нетаньяху.

По его словам, во время встречи с президентом Украины стороны согласовали, что визит в Израиль состоится на следующей неделе. Если не на следующей неделе, то по крайней мере очень скоро, добавил премьер Израиля.

Отметим, что фактом официального визита в Иерусалим Зеленский фактически признает от имени Украины статус этого города, как столицы Израиля, что, с одной стороны, будет благосклонно воспринято в еврейских кругах как в Израиле, так и в США, но с другой, может осложнить взаимоотношения с арабским миром, поскольку статус Иерусалима, обьявленного столицей Израиля в одностороннем порядке и признанный в позапрошлом году США и целым рядом других стран, до сих пор является спорным. Вместе с тем, для Израиля критически важно максимально увеличить количество стран, признающих Иерусалим его столицей.