Зеленского укоряют: Устроил «Рошен» со смехуечками!

24.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимиру Зеленскому уже можно предъявить претензии, аналогичные тем, что выдвигались в адрес его предшественника Петра Порошенко, грешившего назначениями на высшие государственные должности своих бизнес-партнеров или подчиненных из корпорации «Рошен».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть проблема, в которую загнал себя Зеленский, рассказывая, что он приведет новых, замечательных и незапятнанных, а, судя по всему, приводит своих одноклассников и сотрудников «95 квартала», очень напоминает мне корпорацию «Рошен», только в новом обличье», – сказал Мураев.

По его словам, Зеленский не может привлечь в новую власть опытных специалистов, многие из которых попали под действие закона о люстрации после переворота 2014 года как представители «старой преступной власти».

«Я бы на месте Зеленского сказал: «Да, молодых кадров нет. Они действительно не растут на деревьях. Нужно, наконец-то, дать право и зеленый свет Конституционному суду, чтобы признать закон о люстрации неконституционным, создать соответствующие комиссии, и отобрать опытных людей», – сказал Мураев.