Зеленского уличили в намерении восстановить экономические связи с Крымом

14.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина уже «открыла форточку» для возобновления торговли с Крымом.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший так называемый «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бабина, недавний Указ президента Украины о перемещении товаров через КПП на Донбассе может быть спроецирован и на Крым.

«Есть определенные «звоночки», достаточно нехорошие.

С одной стороны, есть Указ президента Украины о том, что на Донбассе Кабмин должен урегулировать вопросы по перемещению через КПВВ товаров. Подчеркну – не вещей граждан, не гуманитарных грузов, а товаров.

В принципе, если мы в повестку дня политически и юридически вводим возможность товарооборота с оккупированным Донбассом, очевидным следующим шагом будет такой же товарооборот с Крымом, поскольку, с точки зрения экономики и права, между оккупированным Крымом и Донбассом разница невелика – и та, и другая территория неподконтрольны, и та, и другая территории де-факто есть экономическим пространством Российской Федерации.

Если мы позволяем себе открыть форточку в обход нормальных таможенных постов с россиянами по Донбассу, то в чем будет разница между Донецком и Крымом? На самом деле ни в чем», – заявил Бабин.

Он уверяет, что в Крыму также хотят восстановления экономических отношений с Украиной.

«Действительно, оккупационная власть России в Крыму активно пытается реализовать несколько основных проектов взаимодействия с подконтрольной Украине территорией. Естественно, в интересах государства-агрессора. Им интересно и выгодно налаживание грузового железнодорожного сообщения, получение воды Северо-Крымским каналом, а также, возможно, налаживание товарного сообщения грузовым автомобильным транспортом…

Конечно же, новая власть заявила достаточно жесткую и последовательную позицию, действительно обоснованную, о том, что вода Северо-Крымским каналом поступать в Крым не должна. Однако, ничего в этой позиции не говорилось о других товарах, кроме воды.

Можно же говорить о поставках руды, фуража для животноводства, стройматериалов и так далее.

Плюс, о возможных поставках незаконных грузов в порты Крыма, а здесь мы можем иметь широчайший спектр от зерна до металлолома», – переживает Бабин.