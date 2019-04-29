Зеленского уже критикуют за потерю времени

29.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Команда избранного президента Украинвы Владимира Зеленского теряет время, в результате чего Петр Порошенко начинает поднимать голову, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил бывший замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

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“Порошенко раскритиковал намерение Зеленского давать россиянам гражданство. Поднял голову. Только быстрые и жёсткие репрессии. Каждый день он должен думать только о тюрьме, метаться и не находить себе места. Теряем время. За прошедшую неделю уже можно было сориентировать правоохранительную систему на жёсткий секс. Там все давно готовы. Чтобы к моменту инаугурации осталось только подписать подозрение и день в день обратиться в суд за мерой пресечения. Раскритиковал он”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.