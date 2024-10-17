Зеленского в Брюсселе понесло: «Путин должен нас бояться!»

Константин Серпилин.  
17.10.2024 21:28
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинский «план перемоги» заключается в том, чтобы принудить Москву к дипломатии, перебрасывая войну на территорию РФ.

Об этом на заседании Европейского совета заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский «план перемоги» заключается в том, чтобы принудить Москву к дипломатии, перебрасывая войну на...

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«Психология России такова, что Россия обратится к дипломатии только когда она ничего не сможет достичь силой, это и есть наш план. Именно этого мы хотим добиться – создать правильные условия для окончания этой войны. Нужно переводить войну на российскую территорию, чтобы они почувствовали то давление.

У нас есть чёткий список вооружений, которое может сделать это возможным. И курская операция показала, что у Путина нет достаточно силы, когда на него совершается давление», – трепался шоумен.

«Путин должен бояться нас, а не вынуждать весь мир бояться его. Мы хотели использовать этот пакет сдерживания, только если Россия не остановит войну. Прекращение огня вместо мира никогда не даст безопасность, и наше давление на Россию является ключом к остановке этой войны таким образом, чтобы Россия не могла это начать снова», – вещал Зеленский.

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