Зеленского в Брюсселе понесло: «Путин должен нас бояться!»
Украинский «план перемоги» заключается в том, чтобы принудить Москву к дипломатии, перебрасывая войну на территорию РФ.
Об этом на заседании Европейского совета заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Психология России такова, что Россия обратится к дипломатии только когда она ничего не сможет достичь силой, это и есть наш план. Именно этого мы хотим добиться – создать правильные условия для окончания этой войны. Нужно переводить войну на российскую территорию, чтобы они почувствовали то давление.
У нас есть чёткий список вооружений, которое может сделать это возможным. И курская операция показала, что у Путина нет достаточно силы, когда на него совершается давление», – трепался шоумен.
«Путин должен бояться нас, а не вынуждать весь мир бояться его. Мы хотели использовать этот пакет сдерживания, только если Россия не остановит войну. Прекращение огня вместо мира никогда не даст безопасность, и наше давление на Россию является ключом к остановке этой войны таким образом, чтобы Россия не могла это начать снова», – вещал Зеленский.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.