Украинский «план перемоги» заключается в том, чтобы принудить Москву к дипломатии, перебрасывая войну на территорию РФ.

Об этом на заседании Европейского совета заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Психология России такова, что Россия обратится к дипломатии только когда она ничего не сможет достичь силой, это и есть наш план. Именно этого мы хотим добиться – создать правильные условия для окончания этой войны. Нужно переводить войну на российскую территорию, чтобы они почувствовали то давление.

У нас есть чёткий список вооружений, которое может сделать это возможным. И курская операция показала, что у Путина нет достаточно силы, когда на него совершается давление», – трепался шоумен.