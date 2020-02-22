Зеленского в Донбассе погубит замена опыта энтузиазмом

22.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Невнятная позиция команды Владимира Зеленского, которая ежедневно озвучивает противоречащие друг другу заявления относительно будущего Донбасса, может привести к тому, что осенью 2020 года в ЛДНР состоятся местные выборы без учета требований украинского законодательства, и Запад в итоге признает новые власти провозглашенных республик.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности «Центра Разумкова» Алексей Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему я говорю, что такой сценарий не стоит исключать: сейчас в новой власти очень популярно ориентироваться на достижение результата, не особенно заморачиваясь средствами, которыми это достигается и не имея чёткого представления или, по крайней мере, не коммуницируя с обществом, чёткого представления механизма, как этих результатов достичь. Высказывание одного из представителей власти о том, что «мы компенсируем профессионализм энтузиазмом», – наверное, тоже не очень профессионально.

К чему это может привести: прежде всего, эти выборы не будут иметь ничего общего с украинским законодательством, с международными стандартами, и главная угроза состоит в том, что ключевое в этом – это решение украинской власти», – отметил Мельник.

«Согласие на проведение таких выборов, боюсь, произведёт к тому, что они состоятся, а наши западные партнёры могут очень мастерски выразить озабоченность и при этом всё-таки одобрить то, что произошло, благословить, образно говоря.

Что мы получим? Мы получим в результате то, от чего мы так настойчиво отбивались – это легитимизация так называемых представителей так называемых Луганской и Донецкой народных республик», – добавил украинский эксперт.