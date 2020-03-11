Зеленского в любом случае ждёт бунт: Расплата за игры с нацистами будет тяжёлой

11.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Президента Украины Владимира Зеленского в любом случае ждет падение рейтинга и уличные выступления радикальных националистов даже, если он не начнёт предпринимать реальные шаги по установлению мира в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По словам эксперта, заигрывания президента с националистами приведут к еще более тяжелым последствиям, чем выполнение «Минских соглашений».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украина пытается постоянно переиграть эти соглашения. Потому что до сих пор президент Зеленский считает, что реализация «Минских соглашений» несет внутренние риски больше, нежели риски, которые связаны с не реализацией «Минских соглашений».

У президента в команде считают, что, если «Минские соглашения» в том виде реализовать, то «правые» устроят Майдан. Если их не реализовать, то потеряешь рейтинг и уйдешь спокойно со своей должности. Вот в таком диапазоне находятся.

Мне кажется, что президент и люди, которые так думают, они не правы. Они не понимают, что, на самом деле, не реализация «Минских соглашений» приведет сначала к потере рейтинга, а потом все равно к Майдану. Просто в более худших условиях, беспросветных абсолютно условиях», – заявил Бортник.