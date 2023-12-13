Зеленского в США преследовало зловещее число «200»

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон обернулся полным провалом. Именно так комментаторы трактуют отъезд украинского президента из США с 200 млн помощи вместо 60 млрд, на которые рассчитывал Киев, но отказались голосовать американские сенаторы.

Особо нелепым смотрится подарок Джо Байдена в утешение для Зеленского – памятный значок в виде флажков Украины и США. Их выпустили тиражом 200 штук. «Какое-то плохое число. Двухсотые – это убитые. Но, янки этого не знают», – отмечает политолог Марат Баширов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Ошибка Байдена. Не надо было звать Зеленского в Вашингтон. Результат нулевой с точки зрения воздействия на Конгресс. А по имиджу Зеленского нанесен чудовищный удар. Хотя почему ошибка? Зе для американцев – вождь туземцев, и почему они должны думать о нем? Был один, поменяют на другого. Но, я остаюсь при мнении, что Зеленский с его ошибками и амбициями сейчас выгоден нам. Он разлагает и коалиции вне страны, и провоцирует разлад внутри элиты Украины», – рассуждает Баширов.

Американист Малек Дудаков обрисовывает настроения в США:

«Для Украины Байден наскрёб ещё 200 миллионов долларов – иначе бы отъезд Зеленского с пустыми руками выглядел совсем жалко. Но до января согласования новых бюджетов не будет. И отчаянная риторика Белого дома – о неизбежной победе России – перестаёт работать. Уже половина американцев считают помощь Украине избыточной – и хотели бы её прикрутить».

«200 миллионов! Это все, что дали Зеленскому. Результат поездки ноль. Провал!» – уверен ведущий Роман Бабаян.

Главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев уверен, что в этом году Украина не получит больше денег.

«Конгресс даже вряд ли приступит к рассмотрению заявки Украины. Визит носит исключительно политический характер. Если посмотреть сегодня на американскую печать и стереотипы общественного мнения, то Украина прочно уходит с радаров внешней и внутренней политики США. Сейчас в медийном пространстве самое главное – война на Ближнем Востоке. Администрация США просто создает вид, что Украина по-прежнему в системе приоритетов», – заявил Васильев в интервью «Соловьев.Лайв».

«Гастроль печального клоуна пока не задалась. Заезженный репертуар, избитые номера, доставший всех до печёнок исполнитель. Публика устала и откровенно скучает. Республиканцам вообще плевать на Украину. Достать Россию – это да. Но не любой ценой», – констатирует публицист Сергей Мардан.

Политолог Сергей Марков пересказал смешной случай во время визита Зеленского в Вашингтон.

«Зеленский общался с сенаторами США в Вашингтоне на английском. Но некоторых слов он не знал. Особенно ему пришлось даже посмотреть слово Stalemat, которое очень часто употребляли сенаторы, говоря об Украине. Так Зеленский узнал, что главное слово об Украине в сознание сенаторов США значит Тупик, безвыходное положение. Полезные знания», – написал Марков в своем тг-канале.

Его коллега Семен Уралов считает, что деньги Украине США все же дадут, «но позже». Сейчас накануне выдвижения кандидатов в президенты американским политикам выгодно демонстративно поунижать Зеленского, провалившего контрнаступление.

«ОПГ 95 квартал в США попытались получить денег как в прошлом году – авансом в счет эмоций. Эмоции больше не продаются. Вернее ОПГ Зеленского теперь вызывает не те эмоции. Делегация из Киева пыталась сыграть в антироссийское большинство в конгрессе. Не проканало. У бледнолицых братьев свои выборы, а неудачники рейтинг не поднимают. Поэтому сделки на следующий год не вышло. Теперь ОПГ 95 квартал по возвращению придется тоже идти на перевыборы. Либо всерьез попытаться реализовать сценарий хунта», – пишет Уралов.

Профессор-американист Дмитрий Евстафьев считает, что поведение Зеленского в Вашингтоне только ускорит потерю им президентской должности.

«Американцев уже нельзя убедить в том, что Киев может наступать, это абсолютно нерешаемая задача. Но убедить Вашингтон, что Киев под руководством Зеленского способен осуществлять стратегическую оборону – задача пока что решаемая. Однако то, что говорил Зеленский незадолго до поездки в Аргентину (а его поездку в Аргентину можно считать полным провалом), те пакеты помощи, которые он запрашивал, говорят о том, что он продолжает мыслить в формате стратегического наступления. Он требует именно наступательного оружия, а не оборонительного. Если Зеленский не сможет скорректировать свою линию, то, боюсь, эта поездка в США просто ускорит принятие решения о его замене», – сказал Евстафьев в интервью «Публико».

«Некогда самого желанного гостя во всех политических кабаре Запада теперь пускают только на закрытые от публики корпоративы для престарелых американских папиков с Капитолийского холма. От былой популярности осталась только придурковатая улыбка кокаинового наркомана, и клоун окончательно превратился в жалкое посмешище. Теперь этот нелепый попрошайка, готовый за доллар терпеть любые унижения, вызывает чувство брезгливости даже у собственного господина», – констатирует телеведущий Владимир Соловьев.