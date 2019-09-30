Зеленского впечатлили украинские полицейские и их собаки

30.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

МВД Украины провело масштабные тактико-специальные учения на базе Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки Национальной гвардии Украины, который находится в селе Старое. Учения посетили Президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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“За демонстрацией возможностей органов системы внутренних дел наблюдали Президент Украины Владимир Зеленский, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр внутренних дел Республики Турция Сулейман Сойлу, представители посольств Франции и США в Украине”, – сказано в сообщении.

Владимир Зеленский заявил, что уровень подготовки украинских специалистов его впечатляет.

“Многопрофильные обучения условно разделили на несколько этапов. Сначала подразделения ГСЧС ликвидировали последствия техногенной катастрофы.

Группа специального назначения НГУ “Омега” должна была найти и обезвредить диверсионно-разведывательную группу незаконных вооруженных формирований.

С помощью штурмовой собаки спецподразделение КОРДа задержало условного противника”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Учебном центре НГУ прошли совместные демонстрации кинологов НГУ и ГНАУ. “Специалисты и их четвероногие питомцы показали работу служебной собаки при поиске оружия и взрывчатки, преодоление полосы препятствий, задержание злоумышленника и общие команды”, – рассказали в ведомстве..