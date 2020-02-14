Зеленского втягивают в Союзное государство с Белоруссией и Россией – националисты

14.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Целью нового главы Офиса президента Украины Андрея Ермака является прекращение конфликта в Донбассе путём захвата частичного контроля над границей, создание совместных с «сепаратистами» патрулей и предоставление региону особого статуса.

Такое конспирологическое мнение размещено в антироссийском Telegram-канале «Резидент», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основной драфт Андрея Ермака относительно трансформации минских соглашений в «формулу Зеленского», заключается в частичном допуске наших военных на границу между РФ и ОРДЛО, чтобы успокоить украинское общество.

Второй основной драфт касается создания совместных патрулей на территории ОРДЛО и подготовка выборов на октябрь месяц. Взамен мы вносим в конституцию особый статус Донбасса и соглашаемся с частичным снятием санкций с России», – утверждают авторы канала.

Комментируя эту информацию, одиозный меджлисовец, русофоб и пропагандист Айдер Муждабаев в эфире телеканала «Прямой» заявил, что, таким образом, Владимир Зеленский и его команда превратят Украину в колонию России.

«Я заверяю весь украинский политикум, всех украинских избирателей, телезрителей, вплоть от маленьких детей до людей преклонного возраста – не стройте иллюзий, Путин никогда не отдаст ни одного миллиметра границы и никогда не отдаст контроль за территорией, которую он уже захватил.

Это сценарий вхождения Украины в состав Союзного государства России и Белоруссии. Не больше и не меньше. Когда твою Конституцию пишет другая страна, когда Россия открыто требует, что надо внести в Конституцию Украины – это называется гегемон. А страна, которая по требованию другого государства вносит изменения в свою Конституцию, называется колонией.

Я думаю, что желаемое выдают за действительное какие-то кремлёвские люди, но если гипотетически поверить, что такой сценарий существует, то это прощай независимость, которую считают ценностью 92% украинцев», – возмутился экстремист.