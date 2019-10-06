Зеленского взяли в котёл

06.10.2019, Киев, Михаил Рябов

Сегодняшняя массовая акция националистов на Майдане в Киеве – следствие невыполнения предвыборных обещаний Владимира Зеленского о посадке проштрафившихся представителей режима Петра Порошенко.

Об этом пишет в своем блоге экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот протест был неизбежен. Не было бы формулы Штайнмайера, был бы другой майдан. Земельный, налоговый, газовый… Зеленского просто садят во внутренний котел. Садят те, кому он не стал приговором, не смотря на обещания. И его вина в этом есть. Главный его котел – кадровый. Окружив себя такими, как коллективный Геращенко, он остался беззащитным. И это именно его вина. Все эти грантоеды и перебежчики за него не заступятся», – предупреждает Лукаш.

«Уверена, что никакого вече в поддержку Зеленского не увижу, потому что системное игнорирование СМИ и не желание заранее обсуждать с людьми политическую повестку, всегда чревато. Доказано Януковичем. Этот информационный баттл «новыми лицами» проигран…

Власть объявила войну своим избирателям, наплевательски относясь к их экономическим и гуманитарным правам и свободам. В турборежиме. Добро пожаловать в реальную политику», – резюмирует экс-министр.

Интересно, что глава президентского офиса Андрей Богдан уже заявил, что сегодняшний митинг на Майдане был проплаченным и опубликовал расценки на участие в акции.