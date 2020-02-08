Зеленского запугивает окружение – «садят на страх»

08.02.2020, Киев, Игорь Петров

Президенту Украины Владимиру Зеленскому целенаправленно внушают страх перед людьми. Об этом в эфире канала Politeka online заявил блогер Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зеленский – человек слабый. У него есть две клавиши – мелкое самолюбие и страх. Люди, приехавшие из Давоса, говорят, что он шатался по абсолютно закрытой, сверхохраняемой территории в плотном кольце охраны. Его поездка в Геническ – люди стояли за колючей проволокой, их не пускали. Возложение у памятника Крут – охрана просто никого не пропускает.

Кто-то, кто это организовывает, они его ломают психологически. Его просто садят на страх. И одновременно на выступлении 95-го квартала он выскакивает на сцену – президент страны – и танцует перед зрителями, свободно.

С психологической точки зрения это означает расщепление личности. Он живет в двух мирах. В одном ему страшно, и его все атакуют злодеи. В другом его любят, он в привычной атмосфере.

И не только не заботятся о том, чтобы эти два разных мира как-то совместить друг с другом, мосты между ними еще и тщательно ломаются. Думаю, что такими темпами к ноябрю следующего года речь пойдет о создании «Комитета национального спасения».

Его ломает линия Портнов-беглецы-Кремль, его пугает Аваков очень сильно и активно, и его пугает группа Коломойского», – сказал Арестович.