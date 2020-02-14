Зеленского засекли и требуют импичмент: Новый скандал на Украине

14.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Новогодние каникулы Владимира Зеленского, которые президент «воюющей страны» вопреки обещаниям провел не в Карпатах, а на курорте в экзотической африканской стране Оман, – обрастает новыми скандальными подробностями.

Накануне в эфире выходящей на западные гранты программы «Схемы» были озвучены данные, что Зеленский был в Омане одновременно с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Журналисты отмечают, что Зеленский и Патрушев были в Омане 8 января. При этом, Патрушев якобы прилетел из Москвы чартерным бортом, которым Зеленский позже улетел в Киев во время резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке из-за кризиса между США и Ираном.

«Патрушев прилетел в Оман из Москвы самолётом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN. А вечером 8 января на том же самолёте Владимир Зеленский вернулся в Киев», – говорится в расследовании со ссылкой на данные сайтов по отслеживанию авиационной активности.

Доказательством того, что на этом борту был именно секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, авторы «Схем» приводят данные своих «источников» и мониторинг российских СМИ, в которых фамилия Патрушева в этот день не упоминалась.

Кроме того, в расследовании также говорится, что незадолго до этого Патрушев встречался в Москве с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, родственником экс-депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева, помощником у которого был назначенный недавно главой Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Информация, обнародованная «Схемами», вызвала истерику в среде украинских «патриотов», которые теперь требуют импичмента президента Зеленского за встречу с экс-директором ФСБ и одним из самых влиятельных силовиков России.

«Этот вопрос национальной безопасности! Украинский президент во время войны с РФ летает в одном самолете с главным КГБшником РФ. Ведет с ним тайные переговоры, о которых мы не знаем, Пристайко «отнекивается». Я знал! Сурков, Ермак, Козак… Вся эта схема была проговорена в Омане. А что еще? Какие капитулянтские инициативы по фронту и легитимизации ОРДЛО? Уверен, там также обсуждался восстановления подачи воды в Крым, ведь Арахамия не единственный, кто об этом высказался. Импичмент – однозначно… Жду адекватных действий от лидеров парламентской и внепарламентской патриотической оппозиции», – требует в своем блоге боевик УНА-УНСО Назар Приходько.

Обслуживающий Петра Порошенко политолог Алексей Голобуцкий, впрочем, перспективы импичмента оценивает невысоко, однако прогнозирует акции протеста.

«Если история с Зеленским и самолетом Патрушева (плюс не предусмотренная задержка Зеленского в Омане на сутки как раз тогда, когда там «совершенно случайно» оказался и Патрушев) получит подтверждение, и появятся сведения о прямом контакте украинского президента с доверенным силовиком Путина, – это выльется, видимо, в самый большой скандал за все предыдущее время. Хотя вероятность реальных последствий такого скандала остается еще очень низкой. Зеленский еще «тефлоновый»: у него настолько высока поддержка избирателей, ни один скандал ничем ему не грозит в политическом плане. Разговоры об импичменте – вообще фантастика, притом ненаучная. Однако это может стать одним из решающих факторов для мобилизации патриотических сил для нового Майдана… Пока же ждем детальные данные – на данный момент Офис президента все отрицает и грозит СМИ исками за дезинформацию», – подчеркнул в своем блоге Голобуцкий.