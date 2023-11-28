Зеленского ждет плохой конец, ему придется эмигрировать – американский полковник
Президента Украины Владимира Зеленского ждет плохой конец. Существует огромная вероятность, что он не сможет удержаться на своем посту, так как привел страну к катастрофе.
Об этом в эфире видеоблога Inner Vision заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Он дошел до конца и собирается сказать все, что в его силах, чтобы продержаться до победного конца. Кто знает, какая судьба его ждет. Я думаю, что существует чертовски большая вероятность того, что он может не продержаться на своем посту.
Он оскорбил и разозлил миллионы украинцев, он привёл их на путь полной катастрофы. Обычно это плохо заканчивается для лидера. И, конечно же, у него наверняка запланированы несколько путей отхода в места, где находятся его банковские счета и дома», – заявил Макгрегор.
Спасибо!
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