Зеленского ждет плохой конец, ему придется эмигрировать – американский полковник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президента Украины Владимира Зеленского ждет плохой конец. Существует огромная вероятность, что он не сможет удержаться на своем посту, так как привел страну к катастрофе.

Об этом в эфире видеоблога Inner Vision заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Он дошел до конца и собирается сказать все, что в его силах, чтобы продержаться до победного конца. Кто знает, какая судьба его ждет. Я думаю, что существует чертовски большая вероятность того, что он может не продержаться на своем посту. Он оскорбил и разозлил миллионы украинцев, он привёл их на путь полной катастрофы. Обычно это плохо заканчивается для лидера. И, конечно же, у него наверняка запланированы несколько путей отхода в места, где находятся его банковские счета и дома», – заявил Макгрегор.