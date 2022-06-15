Зеленского ждёт майдан, переворот и свержение – политолог

Новости Украины

После лавинообразного падения обороны Украины на востоке, президента Владимира Зеленского ждет внутренний конфликт вплоть до переворота, который могут организовать его политические оппоненты.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил политолог-международник Александр Носович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По мнению Носовича, оппозиционные лидеры затихли в ожидании того, что позиции режима дадут слабину, чтобы нанести по нему удар.

«Я думаю, что Зеленский уже на это не пойдет. Он загнал себя в такую ситуацию, когда любое ослабление своих позиций для него чревато потерей власти. То есть, он возвысил ставки до предела и сам себя загнал в тупик, маневрировать ему больше не приходится, отступать дальше некуда. Потому что, хотя все другие политические силы Украины сейчас примолкли, отступили в сторону и дали, как Тимошенко восемь лет назад сказала про Порошенко, «дать ему возможность обос…ться», так они дают Зеленскому эту возможность. Но для чего они ему ее дают? Для того, чтобы потом выйти на авансцену, объявить его предателем, крикнуть «Все на майдан», быстренько его свалить и организовать какое-то временное правительство. Судя по тому, что в «Слуге народа» не допускают даже мысли о каких-то примирительных вещах, а только ужесточают риторику и практические действия тоже ужесточают, потому что артобстрелы Донецка, ставшие ежедневными, – это же ужесточение очевидное, там это понимают. И там сейчас интересы Украины – это одно, а интересы команды Зеленского – это совсем другое. Те действия, которые сейчас предпринимает Киев, диктуются не интересами Украины, а правящей команды, задача которой остаться у власти, потому что после разгрома в Донбассе наступает та точка бифуркации, в которой их, очевидно, могут свергнуть», – заявил Носович.