Зеленского ждёт позор, сравнимый с унижением ПЦУ в Иерусалиме

29.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Новообразованной «православной церкви Украины», которой так гордится Пётр Порошенко, патриарх иерусалимский отказал в участии при чуде снисхождения святого огня.

Это лишний раз доказывает, что такую церковь, несмотря на все украинские заявления, в мире признаёт разве что константинопольский патриарх Варфоломей.

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Если избранный президент Зеленский, подобно Порошенко, пойдёт по пути обмана народа, его ждёт та же унизительная участь изгоя.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог, ведущий программы Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Патриарх иерусалимский, тот самый который участвует в этом чуде снисхождения святого огня, отказал в сослужении делегации новообразованной ПЦУ, этой раскольнической структуре. Это важно, особенно на фоне бесконечных заявлений о том, что «весь цивилизованный мир с нами, все с нами, все нас поддержали». К сожалению, мне кажется, господин Порошенко, уходящий президент, вместе с раскольническим псевдопатриархом Филаретом завёл украинский народ в заблуждение, причём в серьёзное и опасное заблуждение. Никто не с вами, никто, кроме константинопольского патриарха Варфоломея. А все остальные говорят: «Да, вы можете приехать посмотреть, как и все остальные, можете постоять рядом. Но участвовать в службе вы не будете». К сожалению, у меня это, честно скажу, никакой радости не вызывает, потому что господин Порошенко ввёл в обман огромное количество людей», – рассказал он.

Также политолог отметил, что в плане обмана новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому не стоит повторять судьбу Петра Порошенко, так сладко кричавшего во все стороны о непобедимости своей армии и «украинской демократии» для всей Европы.

«И вот насчёт обмана, возвращаясь к нашему, к Зеленскому и прочее. Вот, мне кажется, важный совет Зеленскому. Не надо обмана, не надо жить в иллюзиях. У меня такое впечатление, что Зеленский, взамен одной иллюзии: Порошенко главнокомандующий, командует мощнейшей в Европе армией, ракеты летят – он пытается другую иллюзию сейчас быстренько слепить на коленке и предоставить её украинскому народу: «Вот мы идём в свободное светлое будущее, всё будет совершенно по-новому, всё будет цифровое, я буду в Твиттере, в Фейсбуке что-то там писать и от этого жизнь улучшится. Мы, Украина, чуть ли там не пример европейской демократии». Слушайте, не надо самому себе врать, вот это важный, между прочим, совет по жизни. Не надо врать самому себе. Не надо из себя пытаться делать то, чем ты не являешься. И это крайне важно, в том числе, для самой Украины.

Так вот, к вопросу о демократии. К сожалению, Украина не то, что не является образцом демократии, если только в каком-то совершенно извращённом, экспортном варианте, но и напротив того, она, мне кажется, является образцом того, как не надо делать. Потому что всё то, что происходит, по крайней мере, последние пять лет, это дискредитация демократии. Зеленский, если он хочет действительно быть успешным президентом, войти в историю, в том числе, своей страны, мне кажется, главное для него не обманывать себя и не обманывать других», – резюмировал Сергей Михеев.