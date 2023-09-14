Зеленского ждёт пустой зал в ООН – эксперт

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Президент Украины Владимир Зеленский собрался в американский вояж.

В США он планирует выступить на заседании Генассамблеи ООН, которая состоится 19 сентября, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прогнозируется , что Зеленский в очередной раз будет говорить о своем антироссийском «мирном плане», а также уговаривать помочь ему снять морскую блокаду. Кроме того, он надеется на встречу с президентом США Джо Байденом.

Между тем влиятельное издание Рolitico сообщает, что, возможно, во время нынешней сессии пройдет специальное заседание по Украине, в котором примет участие Зеленский. Это неминуемо вызовет дебаты с российской делегацией.

Вся история с путешествием в Америку нужна украинскому президенту для того, чтобы в очередной раз выставить себя супергероем, борющимся с «агрессивным агрессором» и сорвать овации.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог, член движения «Другая Украина» Кирилл Молчанов.

«Большинство вояжей Зеленского за последние полгода, они не сильно дают какой-то результат, а создают ему атмосферу супергероя или рок-звезды. Человек гастролирует по парламентам, встречается с людьми, но объективности ради, все решения принимаются кулуарно по линии генштабов или министерств обороны. Так что вряд ли стоит ждать какой-то позитивный результат. Для Зеленского не столько важно выступить с трибуны ООН, сколько заехать в Вашингтон, в Белый дом и отчитаться о том, как он поборол коррупцию в Министерстве обороны, поставил какого-то нового товарища, у которого, возможно, есть связи с американцами. И, дескать, погасить тот вал критики, который сыпется со всех утюгов западной прессы о том, что контрнаступление провалилось, результатов нет, коррупция», – отметил он.

«Попутно попросит в администрации Байдена деньги на выборы. Если не удастся навязать им линию, о том, что никакие выборы неактуальны в условиях военного положения. А ООН – это, скорее, прикрытие просто, чтобы в очередной раз посетить США. Скорее всего, когда будет выступать Зеленский, там вообще будет полупустой зал, потому что, скажем, те же страны «глобального Юга» вообще не сильно интересуются его болтовней о том, что Россия – агрессор, что нужно воевать до победного конца, и что он, чуть ли не президент свободного мира, который борется с агрессивным агрессором», – заключил Молчанов.