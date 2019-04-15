Зеленского ждёт участь Кеннеди – в смехотворном варианте

15.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский находится в смертельно опасной ситуации, однако никакого сочувствия комик не заслуживает.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил ведущий российского политического ток-шоу Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский может стать их Кеннеди. Совсем смехотворным вариантом, потому что это украинский Кеннеди, но если он вдруг начнёт говорить то, на чём был воспитан, и о чём реально думает, где шанс, что националисты его завтра не убьют? Если он начнёт говорить как нормальный, русскоязычный еврей, правду о том, что он думает о Великой Отечественной войне.

Хотя нам говорят, что он якобы не «совок», он-то понимает прошлое. И он начнёт говорить как нормальный, интеллигентный украинский парень – где гарантия, что националисты его завтра не убьют? Нигде.

Вот он скажет по-русски всё, что думает, и на этом всё закончится. А отмороженных там море. Посмотрите, сколько людей в Киеве за последние пять лет убили по политическим причинам. Убивали выходцы из АТО. Они всё время улыбаются, а трупов-то море. Олеся Бузину убили, и кого-то наказали? Да там множество таких случаев.

Поэтому Зеленский, даже при желании, загнан в такие рамки… Ему ведь не случайно страшно: за ним нет ни армии, ни СБУ, ни МВД, ни собственной партийной силы, ни собственного экономического ресурса. Люди? Так людей ещё надо организовать», – заключил ведущий.

На вопрос о том, заслуживает ли Владимир Зеленский хотя-бы сочувствия, Владимир Соловьёв напомнил, как шоумен поддерживал убийство жителей Донбасса.

«Сочувствия заслуживают те матери, которые приходят на аллею к убитым детям Донбасса, вот они. А Зеленский давал им деньги и говорил: «Спасибо, ребята, что вы убиваете этих мразей», – резюмировал Соловьёв.